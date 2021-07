Curator Britney Spears vraagt beveiliging na doodsbedreigingen

„Na de zitting op 23 juni, die illegaal werd uitgezonden voor een enorm publiek, is het aantal en de ernst van de dreigingen flink toegenomen”, laat Montgomery weten in rechtbankdocumenten die Fox News in handen heeft. „In veel van de berichten op social media en in de vorm van sms’jes, telefoontjes en e-mails wordt gedreigd met geweld en zelfs met de dood.”

De curator wil dat de beveiliging in haar huis en op haar kantoor opgeschroefd wordt en dat zij een bodyguard krijgt zolang dat nog niet geregeld is. De kosten daarvoor zouden op rekening moeten komen van Britney, waardoor Montgomery toestemming nodig heeft van de vader van de zangeres, Jamie Spears. Hij beheert ook de financiën van Britney, Montgomery houdt alleen toezicht op het persoonlijke leven van de zangeres.

Dinsdag liet Montgomery weten dat Britney haar heeft gevraagd aan te blijven als curator. In de rechtbankdocumenten over de beveiliging deelt zij daar bewijs van in de vorm van sms’jes van de zangeres.