Kris Jenner kan niet tegen ’kleffe’ Kourtney en Travis

Kourtney en Travis, die al jaren goed bevriend zijn, zijn sinds begin dit jaar een stelletje en hebben zich onlangs verloofd. Het koppel wordt geregeld in innige poses gespot en delen hun affectie vaak op sociale media.

„Ze zijn het leukste koppel ooit. Ze zijn zo verliefd op elkaar, en dat laten ze elk moment van de dag weten aan ons”, grapt Kris. De innige knuffels en kussen kunnen ongemakkelijke momenten opleveren, geeft ze toe. „Maar ze zijn zo gelukkig samen. En Travis is zo’n schat”, vertelt Jenner over de Blink-182 drummer.

Het is nog niet bekend wanneer het koppel gaat trouwen, maar volgens ingewijden zijn de twee druk aan het plannen. Het is de eerste keer dat Kourtney in het huwelijk zal treden, want hoewel de realityster drie kinderen heeft met haar ex Scott Disick, trouwden de twee nooit.