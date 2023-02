Zweedse koning twee jaar gevolgd voor intieme docu

Ⓒ Getty Images

Voor de documentaire Kungen heeft regisseur Karin af Klintberg de Zweedse koning Carl Gustaf op de voet gevolgd. Het resultaat is een intiem portret, maar dat had heel wat voeten in de aarde. Dit vertelde ze in het tv-programma Morgonstudion.