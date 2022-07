Premium Het beste van De Telegraaf

Filminterview Natalie Portman krachthonk in voor ’Thor: Love and Thunder’

Door Marco Weijers

Natalie Portman als Mighty Thor in ’Thor: Love and Thunder’. Ⓒ PR

In de twee eerste Thor-films was Natalie Portman ’het vriendinnetje van’, maar in Thor: Love and Thunder keert zij zelf terug als superheldin: twintig centimeter langer en met spieren waar je een spijker op kunt krom slaan. „Dat was best hard werken”, beaamt de 41-jarige Oscarwinnares.