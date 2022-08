Gaststad songfestival waarschijnlijk pas in herfst bekend

Geïnteresseerde steden kunnen sinds deze week een bidbook indienen. Vorige week lieten de EBU en BBC weten dat later deze zomer een longlist wordt gepubliceerd waar een keuze uit wordt gemaakt. Sinds duidelijk werd dat Groot-Brittannië hoogstwaarschijnlijk het songfestival gaat organiseren lieten al zeker zestien steden weten dat ze het evenement willen binnenhalen.

Vorig jaar moesten fans wachten tot 8 oktober. Toen werd duidelijk dat Turijn het songfestival in 2022 ging organiseren. Nederland was in 2019 nog eerder: toen werd op 30 augustus bekend dat Rotterdam boven Maastricht was verkozen.

Normaal gesproken zou Oekraïne na de zege van Kalush Orchestra in mei het songfestival organiseren, maar vanwege de oorlog met Rusland kan dat niet. Vorige week maandag werd duidelijk dat het evenement definitief naar Groot-Brittannië gaat.