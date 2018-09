Model ziet af van rechtszaak tegen Bill Cosby

Het model zei door de 78-jarige Cosby gedrogeerd te zijn op een feestje in de Playboy Mansion in 2008. Hij zou haar misbruikt hebben terwijl ze buiten kennis was. Uit onderzoek is echter gebleken dat Cosby ten tijde van het incident niet op het feest en niet eens in Californië was. Goins trekt zich daarom terug.

Voor een andere zaak stond Bill Cosby dinsdag voor de rechter in Pennsylvania. Daar hoorde hij of een aanklacht van basketbalster Andrea Constand wegens seksueel misbruik tegen hem zou leiden tot een rechtszaak. Wegens een gebrek aan bewijs kan Cosby tot dusver niet strafrechtelijk vervolgd worden.