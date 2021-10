Zanger Ray J vraagt voor derde keer in vijf jaar huwelijk scheiding aan

Het botert al langer niet zo tussen Ray J en zijn vrouw. Princess Love vroeg vorig jaar mei al een scheiding aan, maar kort daarna werden de papieren weer verscheurd. Enkele maanden later wilde de zanger toch scheiden, maar ook toen verzoenden ze zich weer. Ray J geeft nu aan te willen scheiden vanwege ’onoverkomelijke verschillen’.

De zanger en Princess Love, die samen te zien waren in de realityserie Love & Hip Hop: Hollywood, zijn vijf jaar getrouwd en hebben samen twee kinderen.

Ray J is in Nederland vooral bekend van zijn cover van het nummer Another Day in Paradise van Phil Collins, die hij maakte met zijn zus Brandy. Het lied werd in 2001 een top 10-hit. Sinds 2007 wordt zijn naam voornamelijk met Kim Kardashian in verband gebracht. Hij was samen met haar te zien in de beroemde sekstape die de carrière van Kardashian op gang bracht.