Tom Jones was vroeger ’te krullerig en te macho’

„Iemand zei ooit iets als ’krullerig haar is niet meer in... en je bent een beetje te macho’. Daarop reageerde ik: ’Sorry, maar dat is gewoon wie ik ben’”, aldus de Welshman, die in zijn lange en rijke carrière grote hits scoorde als It’s Not Unusual, Delilah en Sex Bomb.

Uiteindelijk kwam het dus allemaal wel goed met zijn carrière, maar gemakkelijk werd het Sir Tom niet gemaakt. Vanaf het moment dat hij naar Londen vertrok, had hij het gevoel dat hij overal voor moest vechten. „Ze proberen je te veranderen, je te kneden en je te laten doen wat zij willen. Ze zeiden dat de ’Elvis-stijl’ weg was, maar ik zei: ’Niet in mijn hoofd en zeker niet in mijn hart!’”