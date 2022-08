Glennis Grace wil met grote groep naar Ter Apel

In een video laat ze zich uit over ’de situatie in Ter Apel’ en ’honderden en honderden vluchtelingen die daar vastzitten en onder erbarmelijke omstandigheden aan hun lot overgelaten worden’. „Ik wil helpen. Mijn vriendenploeg wilt (sic) helpen. En wij hebben besloten om aanstaande zondag daar naartoe te gaan rijden met de nodige spullen die daar zo nodig zijn.”

Ze roept haar volgers op om te laten weten of ze spullen als dekens en medicijnen kunnen doneren en kondigt aan dat er snel een adres volgt waar zij die spullen kunnen afgeven. Later voegt ze eraan toe dat ook speelgoed en kinderkleding welkom zijn. „Zodat wij daar met een hele grote groep naar toe kunnen gaan rijden om dit af te geven. Let’s do this guys. It needs to stop.”

Op Twitter wordt haar actie met enig sarcasme ontvangen. Men meent dat het haar om de aandacht te doen is en raadt haar aan het vooral aan de instanties over te laten.

Op 26 oktober moet Glennis Grace zich verantwoorden voor de rechtbank in Amsterdam. Het Openbaar Ministerie dagvaardt de 43-jarige zangeres op verdenking van openlijke geweldpleging en mishandeling met voorbedachten rade in een supermarkt in Amsterdam. Als gevolg hiervan hebben de Ladys of Soul hun concerten dit najaar geannuleerd en werd Glennis Grace vervangen voor Do in het populaire tv-programma Beste Zangers.