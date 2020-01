Angela Groothuizen maakt wel eens misbruik van bekendheid

De presentatrice heeft ook een ’belangrijke stem’ die ze soms opzet als ze iets gedaan wil krijgen. „Zelfs in New York, waar ze me niet kennen, werkt dat soms”, bekent de zestiger. „Ik doe mijn stem dan heel laag, dan denken ze blijkbaar dat ik iemand ben. Op de één of andere manier krijgen we dan altijd een goede tafel. Mijn dochters vragen mij vaak om dat te doen.”

Verder vertelde Groothuizen dat ze heel nuchter in het leven staat. Zelfs toen de AVRO haar er plotseling uitgooide, na vijftien jaar trouwe dienst, koesterde zij geen wrok. „Ik was de enige die scoorde, en het was vlak voor de kerst. Maar ze wilden vernieuwen en verjongen. Ik werd vervangen door Karel van der Graaf, die tien jaar ouder was. Zo gaat dat in Nederland: als vrouw ben je heel snel te oud, als man kan je nog jaren door.”

Financiële onzekerheid

De zangeres verkeerde door het ontslag bij de AVRO zelfs even in financiële onzekerheid. „We waren net verhuisd, dus mijn potje was op”, vertelt ze. „Toen ben ik snel weer gaan zingen. Je moet altijd zelf verantwoordelijkheid nemen en geen wrok of rancune koesteren. Het maakt niet uit of iets je schuld is of niet. Bedenk gewoon: dit overkomt mij nu, hoe ga ik ermee om.”

Groothuizen heeft niet de illusie dat zij met haar liedjes en programma’s de wereld zal veranderen. „Daar ben ik in mijn eentje niet toe in staat. Maar ik hoop wel dat ik dingen doe die mensen inspireren en hoop bieden. Dat ik mensen even onderdeel kan laten zijn van iets vrolijkers, of van iets dat kan inspireren tot betere daden.”