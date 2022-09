Adam Sandler loopt met wandelstok na heupoperatie

Wat precies de aanleiding was voor de operatie, is niet duidelijk. Maar eerder dit jaar vertelde Sandler aan Entertainment Tonight over een blessure die hij had opgelopen tijdens de opnames van de basketbalfilm Hustle. Die was zo ernstig dat hij naar eigen zeggen na een jaar nog „mank liep.”

De operatie zou al begin september hebben plaatsgevonden. Sindsdien loopt Sandler met een wandelstok. Een woordvoerder liet aan People weten dat de operatie al langer gepland was, specifiek tussen projecten van de acteur in. Daarmee zou hij op tijd hersteld zijn voor zijn aankomende comedytour, die eind oktober van start gaat.