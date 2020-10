Dr. Dre beschuldigt echtgenote van diefstal

Een van de partners van Dre heeft een melding van de diefstal gemaakt bij de politie in Los Angeles, die de zaak volgens TMZ in onderzoek heeft. In de scheidingszaak beschuldigt de muzikant zijn aanstaande ex-vrouw er ook van dat zij tonnen heeft opgenomen van een zakelijke bankrekening. In die procedure heeft Nicole laten weten dat ze recht heeft op het geld, omdat haar naam ook op de rekening staat.

Andre en Nicole Young, zoals het stel officieel heet, maakten dit voorjaar bekend dat ze na 24 jaar huwelijk gaan scheiden. De rapper zou met zijn muziekcarrière en elektronicamerk Beats By Dr. Dre een vermogen van zo’n 820 miljoen dollar hebben opgebouwd. Nicole zou daar de helft van eisen. Daarover is een hoop gesteggel: Andre beweert dat de twee op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd, maar Nicole stelt dat hij die papieren twee jaar na hun trouwen voor haar ogen heeft verscheurd.