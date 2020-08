Zien: Onherkenbare Adele blijft verbazen

Wederom verbluft Adele haar fans met een foto van zichzelf. Waar de meeste vrouwen op sociale media juist overladen worden met complimenten als ze schaars gekleed, in sexy houding en dik in de make-up poseren, krijgt Adele dat voor elkaar door exact het tegenovergestelde te doen.

De zangeres ziet er stralend op de foto waarmee ze juist haar idool Beyoncé in het zonnetje wil zetten. „Dankjewel Queen, dat je ons allemaal zo geliefd laat voelen door middel van je kunst.” Maar het is juist Adele die duidelijk geliefd is afgaand op de reacties op haar foto.

Haar volgers raken maar niet uitgepraat over haar blonde krullen, make-uploze koppie en natuurlijk haar lichaam. „Een koningin steunt een andere koningin”, schrijft een fan. „Waar is Adele? Is ze ontvoerd”, vraagt een ander zich af. „Adele, je bent prachtig!”