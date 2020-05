’Juan Carlos kreeg 1,7 miljoen euro van Bahreinse koning’

Fasana weet niet waarom Juan Carlos het geld kreeg. De vader van de huidige koning Felipe wordt volgens hem ’zeer gewaardeerd’ in de Golfstaten. Juan Carlos kwam na een trip uit Abu Dhabi bij hem langs in Genève om te vragen of het geld op zijn rekening kon worden gestort. Hij had een koffertje bij zich waarin het geld zat.

Vorige maand werd al bekend dat Juan Carlos 100 miljoen dollar zou hebben gekregen van de vorige Saudische koning Abdullah. Daar hoefde hij niets voor te doen, verklaarde Fasana toen.

In Spanje en Zwitserland wordt momenteel onderzoek gedaan naar geheime fondsen die Juan Carlos zou hebben, waarin tientallen miljoenen aan smeergeld ondergebracht zou zijn. Reden voor koning Felipe publiekelijk afstand te nemen van zijn vader. Zo stopte hij de staatstoelage aan Juan Carlos en verwierp hij zijn toekomstige erfenis.