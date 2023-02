Grammy’s: Beyoncé grote winnaar, belangrijkste award naar Harry Styles

De Amerikaanse won de awards voor Best Dance/Electronic Recording, Best Traditional R&B Performance, Best R&B Song en Best Dance/Electronic Album. Na de winst van het laatstgenoemde beeldje voor haar plaat Renaissance bedankte ze na haar ouders, haar man Jay-Z en haar kinderen ook de „queer-gemeenschap” voor het „uitvinden van het genre.”

In totaal heeft Beyoncé nu 32 Grammy Awards op haar naam staan. De zangeres is daarmee de artiest met de meeste Grammy’s ooit. „Ik probeer deze avond maar over me heen te laten komen”, reageerde ze emotioneel.

Meeste nominaties

De zangeres kon zich al samen met haar man Jay-Z de artiest met de meeste nominaties noemen. De twee werden ieder 88 keer genomineerd. De rapper won er tot dusver in totaal 24.

Beyoncé won haar eerste twee Grammy’s in 2001. Samen met Destiny’s Child, de groep waar ze toen nog deel van uitmaakte, sleepte ze twee prijzen in de wacht voor het nummer Say My Name. Haar meest succesvolle uitreiking tot dusver was in 2010. Toen werd de prijzenkast van de zangeres aangevuld met zes Grammy Awards.

Harry Styles

Hoewel Beyoncé de meeste awards mee naar huis mocht nemen, gingen de belangrijkste prijzen naar andere artiesten. Zo won Bonnie Raitt voor Song of the Year en Lizzo voor Record of the Year. De laatste keer dat Beyoncé voor Album, Song en Record of the Year genomineerd was, was in 2017. Toen won Adele die allemaal.

Harry Styles ging naar huis met het beeldje voor Album of the Year voor zijn plaat Harry’s House. Hij versloeg onder anderen Beyoncé, Adele en ABBA. „Man, ik ben zo geïnspireerd door alle andere artiesten in deze categorie”, reageerde Styles op het podium. „Ik denk dat het daarom belangrijk is om te benadrukken dat er in de muziek niet zoiets is als ’de beste’. Ik denk dat niemand in de studio beslissingen maakt met het idee zoiets te winnen.”

De zanger was zes keer genomineerd en verzilverde drie nominaties. Zo won Styles voor Harry’s House ook Best Pop Vocal Album en Best Engineered Album, Non-Classical. Styles was ook genomineerd voor twee van de andere drie belangrijkste Grammy’s.

Metropole Orkest

Het Metropole Orkest greep naast de prijzen. Het Nederlandse orkest was genomineerd in de categorie Best Global Music Album met het live-album Between Us...., maar zag de award naar de Japanse muzikant Masa Takumi gaan.

Het Metropole Orkest heeft al vaker kans gemaakt op de prestigieuze Amerikaanse muziekprijs. In totaal verzilverden de muzikanten vier van hun nominaties. De laatste keer was in 2020 toen het orkest won voor zijn rol in het nummer All Night Long van het album Djesse Vol.1 met multi-instrumentalist Jacob Collier in de categorie Best Arrangement, Instruments and Vocals.