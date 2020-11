Dennis Schouten: ’Ik kreeg het gevoel dat PowNed niet écht met mij door wilde’

„Ik had het gevoel dat ik goede dingen deed en een belangrijke bijdrage leverde aan de ledenwervingscampagne”, vertelt hij. „Mijn cijfers waren bovendien goed. Toch kreeg ik een voorstel om minder te gaan doen. En als je het doorrekende leverde het ook minder per dag op. Daardoor kreeg ik het gevoel dat ze toch niet écht met mij door wilden.”

Voorzitter Dominique Weesie van PowNed vertelde woensdagochtend aan Nu.nl dat hij het jammer vindt dat Schouten het voorstel om als freelancer te blijven werken niet heeft geaccepteerd. „We kijken terug op een mooie periode en wensen hem het allerbeste in zijn verdere carrière.”

Schouten: „Als PowNed er niet was geweest, had ik nu kaas verkocht op de markt. Dominique heeft echt veel voor mij betekend en ik ben ook zeker niet boos op hem. Toen ik vanuit Enschede naar het westen verhuisde, heeft hij een beetje op mij gelet. Andersom heb ik ook weleens zijn dochter van judo gehaald als hij zelf te druk was. Maar het aanbod dat hij me nu deed, vond ik wel heel hard en koud en dat vind ik na vijf jaar erg vervelend.”

Om werk zit de 25-jarige televisiemaker niet verlegen. Drie dagen in de week is hij bij website NieuwNieuws onder zeil en sinds deze maand is hij ook twee ochtenden per week te horen in de radioshow Veronica Inside. „Het geld kan ik prima missen. Ik vind het alleen jammer dat het zo eindigt, zeker nu we dichtbij de benodigde 50.000 leden zijn.”

Schouten hoopt nog steeds dat de omroep het gaat redden om voor de jaarwisseling 50.000 leden binnen te halen. Grappend sluit hij af: „Ik heb voorgesteld om een afscheidsweek te doen zoals Humberto Tan die ook kreeg. Toeters, bellen, liedjes en een polonaise, dat zou leuk zijn. Ik heb er nog niets op gehoord. Maar wie weet zit Dominique al achter de piano een liedje in te studeren.”