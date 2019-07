Drie Nederlanders toegevoegd aan Academy

Niels Swinkels is als executive vicepresident van Universal Pictures International mede verantwoordelijk voor het internationale distributiebeleid van een van de grootste Hollywood-studio’s. In het verleden was Swinkels in Nederland onder meer managing director van Independent Films. In die hoedanigheid bracht hij onder meer Shouf shouf habibi! uit en een aantal films van producent Johan Nijenhuis.

Editor Edgar Burcksen werkte in Nederland in de jaren tachtig mee aan succestitels als Een vlucht regenwulpen, Van de koele meren des doods en Brandende Liefde. Daarna vertrok hij naar Amerika, waar hij de montage van vele tientallen films en series deed. Voor zijn werk aan The Young Indiana Jones Chronicles ontving hij in 1992 een Emmy Award.

Ook de Nederlands-Russische regisseur Aliona van der Horst is uitgenodigd lid te worden van de Academy. Zij studeerde af aan de Filmacademie en maakte een groot aantal bekroonde documentaires. Voor haar laatste film, Liefde is Aardappelen, kreeg Van der Horst vorig jaar een Gouden Kalf.

Tot de andere Europese nieuwe leden van de Academy behoort ook de Duitse art director Cornelia Ott. Zij werkte onder meer aan de internationale hitfilm Zwartboek van de Nederlandse regisseur Paul Verhoeven. Verhoeven is ook lid van de Academy, net als onder meer editor Job ter Burg, regisseur Marleen Gorris (Antonia), kostuumontwerpster Jany Temime, cameraman Hoyte van Hoytema en make-upartist Arjen Tuiten.