Rob de Nijs (80) in ziekenhuis: toestand zorgelijk

In de loop van de avond knapte de toestand van de zanger iets op en rond middernacht was hij zelfs weer bij kennis, maar later verslechterde de situatie zodanig dat de familie werd gewaarschuwd weer naar hem toe te komen. Oudste zoon Robbert kwam uit Rotterdam.

Eigenlijk leek het de laatste maanden best goed te gaan met de zanger, bij wie in 2019 parkinson was geconstateerd. Vorig jaar juni nam hij afscheid van zijn publiek met een groots concert in Ziggo Dome wat later door Omroep Max werd uitgezonden en anderhalf miljoen kijkers trok.

De 80-jarige zanger is vooral bekend van nummers als Jan Klaassen de Trompetter, Malle Babbe, Zet een kaars voor je raam vannacht, Bier is bitter, Het werd zomer en zijn enige nummer 1-hit Banger hart.

Tieneridool

De Nijs won in 1962 een talentenjacht en mocht drie plaatjes maken. De eerste twee flopten. Zijn derde plaat Ritme van de regen werd wel een kaskraker en Rob de Nijs was op slag een tieneridool.

De zanger kreeg onder meer een Edison en een Gouden Harp voor zijn oeuvre. In 2001 kreeg hij de Radio 2 Zendtijd Prijs toegekend. In juni vorig jaar sloot hij zijn lange carrière af met een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam.