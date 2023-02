Reese Witherspoon herdenkt Legally Blonde-ster Raquel Welch

„Het is zo droevig te horen dat Raquel dood is”, schreef Witherspoon bij een foto van de actrice als Mrs Windham Vandermark, het personage dat zij in de film speelde. „Het was geweldig om samen te werken. Zij was elegant, professioneel en had meer glamour in zich dan je je voor kan stellen.”

Welch overleed op 82-jarige leeftijd. De actrice was onder meer bekend van de sf-films Fantastic Voyage en One Million Years BC. Uit die laatste film komt de wereldberoemde poster van de actrice in een bontbikini. Deze afbeelding, die later ook een grote rol speelde in de filmklassieker The Shawshank Redemption, is nog steeds een van de best verkochte posters ooit.

Met haar bekendste rollen rekende Welch af met het idee dat alleen vrouwelijke blondines sekssymbolen konden zijn. De rest van haar leven bleef zij echter opboksen tegen dat imago.