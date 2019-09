Moeder Hans Klok viert 80e verjaardag

Hij laat weten dat de dag dan wel gevierd wordt, maar dat zijn moeder niet veel van de feestelijkheden meekrijgt, omdat ze Alzheimer heeft. Toch herkent hij in haar nog altijd de vrouw van vroeger en denkt hij met liefde aan haar terug. „Maar ’s morgens vroeg moet de lippenstift op en haar haar in orde! Zo is zij altijd geweest.”

„ Ze was een goeie moeder voor mij en mijn lieve broer Wouter en je kon vreselijk met haar lachen. Gelukkig heeft ze een vrolijke vorm van die vreselijke ziekte (van de 50 verschillende soorten zijn er 2 vrolijk).”

Ook bedankt Hans Klok het personeel in het tehuis in IJmuiden voor ’ de geweldige verzorging’. En daar drinkt hij dan een borrel op. „Mama we houden van je!”