Exact drie jaar na de dood van zanger George Michael op 25 december 2016, is zijn zus Melanie Panayiotou overleden. De kapster werd op eerste kerstdag door haar oudere zus Yioda gevonden in haar huis in Londen op eerste kerstdag. Haar familie gelooft dat Melanie nooit de dood van haar broer heeft kunnen verwerken en is gestroven aan een gebroken hart.