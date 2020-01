Kaj van der Ree schakelt advocaat in na beschuldigingen seksueel wangedrag

Op sociale media schrijven meerdere dames dat zij op minderjarige leeftijd seksueel getinte berichten van de YouTuber hebben ontvangen. Ook zou de nu 28-jarige Kaj naaktfoto’s hebben gestuurd en om naaktfoto’s hebben gevraagd.

Het management van Kaj is op het moment van schrijven niet bereikbaar voor commentaar. Aan RTL Boulevard lieten zij weten dat Kaj inmiddels een advocaat in de arm heeft genomen. „We volgen de juridische route en wachten dit af.”

NikkieTutorials

De YouTuber lag eerder onder vuur omdat hij maanden geleden in een interview zich hardop afvroeg of NikkieTutorials transgender is. Toen zij eerder deze week uit de kast kwam als transgender, dook het gesprek weer op en kreeg Kaj op sociale media de volle laag voor het ’outen’ van Nikkie.

Kaj bood op Instagram zijn excuses aan en schreef dat er sprake was van een ’gigantisch misverstand’, „want alle mensen die mij langer kennen dan vandaag weten dat ik iedereen liefheb, en respect heb voor alles en iedereen.”

En juist die verklaring zou olie op het vuur zijn geweest voor een aantal meiden die nu hun eigen verhaal doen over hun ervaringen met de YouTuber.