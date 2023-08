Charles herverdeelt militaire eretitels onder familie

Catherine heeft voor het eerst een hoge functie gekregen bij de Royal Air Force, de Britse luchtmacht. Volgens The Telegraph heeft ze die gekregen omdat haar grootvader, Peter Middleton, luchtmachtpiloot was en in de jaren zestig diende aan de zijde van prins Philip, de echtgenoot van koningin Elizabeth.

Andere leden die nieuwe titels hebben gekregen zijn onder anderen koningin Camilla, prinses Anne, prins Edward en zijn vrouw Sophie. Sommige van de titels behoorden eerder toe aan prins Andrew. Hij leverde in januari vorig jaar al zijn eretitels in nadat hij werd beschuldigd van seksueel misbruik in een zaak die hij ontkende en schikte. Hij draagt nog wel de titel van hertog van York, maar voert geen officiële taken meer uit.

Sophie, de hertogin van Edinburgh, heeft Andrews titel als erekolonel van de Royal Irish Regiment overgenomen en Camilla heeft zijn titels als kolonel van de Grenadier Guards en The Royal Lancers geërfd.