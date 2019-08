Zenderbaas: Grey’s Anatomy zo lang mogelijk door

„We zijn dol op ze”, zei Burke over de cast en de mensen achter de ziekenhuisserie. „Ze zijn een belangrijk onderdeel van ABC, het is aan hen om te bepalen of ze verder willen gaan met de show.”

De komende seizoenen kunnen fans in ieder geval nog genieten van de serie. In mei werd namelijk bekend dat Grey’s Anatomy een zestiende en zeventiende seizoen krijgt. Daardoor werd het de langstlopende ziekenhuisserie ooit: ER kwam tot ’slechts’ vijftien reeksen (1994-2009).