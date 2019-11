Beck verloor opnamen album bij grote brand Universal

In 2008 werd een deel van het archief van Universal verwoest door een brand. Pas afgelopen zomer werd de omvang van de schade duidelijk na eigen onderzoek van The New York Times. Veel unieke, vaak nog nooit uitgegeven opnamen en ook masters van beroemde artiesten waren verloren gegaan, zonder dat Universal dat had laten weten.

Beck wist ook niet dat materiaal van hem verloren was gegaan. Naast de Hank Williams-opnamen gaat het ook om ruwe opnamen van zijn album Sea Change uit 2002. „Ik heb nog wel wat cassettes met demo’s, maar de masters zijn vrijwel zeker weg”, vertelt hij aan NME.

Spijt

De muzikant heeft er nu spijt van dat hij er nooit werk van heeft gemaakt om zijn masters in bezit te krijgen. „Twintig jaar geleden heb ik er wel gesprekken over gevoerd, maar ik wilde er geen halszaak van maken”, zegt hij daar nu over. „Ik wou dat ik kopieën had kunnen maken.”

Naast Beck zijn ook bands als R.E.M, Nirvana, Soundgarden en Nine Ince Nails veel van hun masters kwijt. Onder het verloren gegane materiaal zitten ook historische opnamen van jazzmusicus John Coltrane en tracks van Tupac Shakur.