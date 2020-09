’Rotterdam werkt’ vol verrassingen en nostalgie

Aanleg van de Erasmusbrug. Ⓒ Hajo Piebenga / Nederlands Fotomuseum

Een koddige olifant in Blijdorp die gevoerd wordt door het massaal toegestroomde publiek. Een nog jeugdige nachtburgemeester Jules Deelder. De acrobaten van Circus Rotjeknor in de ruige Fenixloods. Maar ook de aanleg van de Waterweg, de opening van een nieuw metrostation of de oplevering van het knusse tuindorp De Heijplaat. De expositie Rotterdam werkt die zaterdag opent in het Nederlands Fotomuseum toont de zeer gevarieerde opnamen die fotografen in opdracht van bedrijven, de gemeente en de media maakten.