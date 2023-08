Elon Musk: ’Mark Zuckerberg weigerde gevecht in Colosseum’

„Italië bood het Colosseum aan. Zuck weigerde”, claimt Musk. „Ik stelde daarna zijn huis voor als ’veilige ruimte’. Tragisch genoeg was hij zogenaamd ’op reis’.”

Musk en Zuckerberg roepen al tijden over en weer waarom het gevecht vooralsnog niet doorgaat en geven elkaar daarbij de schuld. Laatstgenoemde stelde zondag dat hij het tijd vond worden dat mensen het gevecht tussen hem en miljardair Musk gaan vergeten omdat Musk het duel niet serieus zou nemen.

Tekst gaat verder onder X-bericht.

Rome

Maandag riep Musk dat hij naar het huis van Zuckerberg zou gaan. „Als we geluk hebben doet hij de deur open”, stelde hij. Zijn rivaal liet echter al snel weten dat hij niet thuis was.

De Italiaanse minister van Cultuur Gennaro Sangiuliano zei vrijdag overigens dat een gevecht in Rome uitgesloten was, maar dat het mogelijke duel wel in Italië plaats zou hebben. Musk repte eerder over „een epische locatie” in Rome.