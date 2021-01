Ziggo Dome en ondernemer Ben Woldring willen helpen met vaccinatie

„Onze industrie bouwt complete dorpen in een week, Lowlands, Pinkpop, Mysteryland, etc. Kortom kunnen de volledige infrastructuur binnen een paar dagen neerzetten”, reageerde een van de medewerkers via het Ziggo Dome-account.

De tweet was een reactie op de uitspraken van ondernemer Ben Woldring. „Eventbranche zit vrijwel zonder werk en Nederland lijkt moeite te hebben met organisatie vaccinatie. Terwijl de wereldtop qua events in Nederland zit en deze sector alle ervaring heeft met uitnodigen, ticket registratie, crowd management, IT, deadlines”, twitterde Woldring op oudjaarsdag. Volgens hem kan de branche bijspringen in de organisatie van het vaccineren. „Zullen we verbinding maken?”

Verschillende bekende Nederlanders moedigden het idee van Woldring aan. Onder meer Humberto Tan en Erik de Zwart steunden het voorstel. Televisiepresentator Maurice Wijnen reageerde zaterdag met „Goed idee is dit. #takeaction.” Daarop reageerde vervolgens de medewerker van Ziggo Dome.

Het is vooralsnog niet duidelijk of er concrete plannen zijn om een samenwerking op te zetten.