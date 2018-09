Nieuwe liefde voor Robin Martens

Robin Martens heeft met een intieme foto op Instagram laten zien dat ze een nieuwe liefde heeft. Op het kiekje staat ze innig te dansen met een man.

„Like that, like that, like that”, schrijft Robin. Volgens Shownieuws is de man in kwestie Ryan Clarke, een atleet. Haar management wil dit niet bevestigen.

Robin is sinds april weer vrijgezel. Haar relatie met Kenzo Alvares, choreograaf van het RTL-programma Dance Dance Dance, liep toen na twee jaar op de klippen.