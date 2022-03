Premium Het beste van De Telegraaf

Recensie ’De draaischijf’: Theaterman met dubbele moraal

— Wat: roman — Wie: Tom Lanoye — Uitgever: Prometheus

Door Lies Schut Kopieer naar clipboard

In De draaischijf van Tom Lanoye blikt een ooit gevierde Vlaamse acteur/regisseur terug op zijn carrière. Wereldoorlog II, het Vlaamse en Nederlandse theaterleven en de dubieuze keuzes die de man maakte om aan de top te blijven, worden vermengd met een broedertwist en een verslavende liefde. Alles wat Lanoye is en ademt, komt samen in deze meeslepende, monumentale roman.