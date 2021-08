Sofia Vergara over kankerdiagnose: ik heb veel geleerd

Sofia presenteerde de uitzending en vertelde daarbij over het moment dat ze geconfronteerd werd met kanker op 28-jarige leeftijd. De actrice probeerde destijds niet in paniek te raken. „Wanneer je jong bent en je het woord kanker hoort, denk je aan zoveel dingen tegelijk. Ik probeerde niet in paniek te raken en besloot om ervan te leren”, aldus de Modern Family-actrice.

Ook vertelde Vergara dat ze niet alleen over de ziekte zelf heeft geleerd. „Ik heb veel geleerd van die periode. Niet alleen over schildklierkanker, maar ook dat we in tijden van crisis samen sterker zijn. Als we een einde willen maken aan kanker zal er een teaminspanning nodig zijn”, concludeerde de actrice.