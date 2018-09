Brooklyn Beckham fotograaf voor Burberry

fotografeert graag. Hij schiet deze zaterdag foto's die worden gebruikt voor de nieuwe campagne van een Burberry-parfum.

Op Instagram deelt de tiener foto's van de voor hem bijzondere dag. Zo is hij te zien met een camera in zijn hand, en deelt hij ook foto's van de modellen.

Burberry is geen onbekende in het leven van de Beckhams. Brooklyns jongere broer Romeo was al te zien in reclames van het merk. Hij maakt carrière als fotomodel.