MARTIN GARRIX... op eenzame hoogte!

„Het was een hele ervaring. Slapen in een slaapzak op stenen, uren lopen, een zuurstofmasker, géén telefoon. Het was een superleuke ervaring. Maar ik doe het nooit meer…”

Hoe lang was je boven?

„Nou, met een lampje op onze helm kwamen we dus in het donker op de top van de Kilimanjaro aan. De laatste dagen liepen we vooral ’s nachts, om warm te blijven, en kwamen we net voor zevenen aan. We hebben de zon zien opkomen, wat echt heel, heel bijzonder was. We zijn, denk ik, al met al een half uur boven geweest?”