Snollebollekes zingt Vrouwkes en verliest wenkbrauwkes

Terwijl Rob Kemps, het gezicht van Snollebollekes tijdens een optreden in Veenendaal met het nummer Vrouwkes op het podium staat, besluit hij het een keer over een andere boeg te gooien. Omdat hij tijdens zijn show gebruik maakt van een stage flame veranderde hij het gebruikelijk zinnetje ’Stop... En door!’ in ’Stop... En Vuur!’.

Kemps blijkt echter net iets te dichtbij de vlammenwerper te staan en verbrandt bijna zijn wenkbrauwen. Zelf lijkt hij nauwelijks onder de indruk van het voorval. „De volgende keer neem ik sateetjes mee”, grapt hij.