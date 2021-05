Britt Dekker: ’Sommige BN’ers hebben het idee dat ze beter zijn dan een ander’

„Sommige BN’ers hebben het idee dat ze beter zijn dan een ander, alleen maar omdat ze op tv komen of kunnen zingen. Echt onzin”, vertelt ze aan Beaumonde. Volgens haar zijn BN’ers niet onmisbaar. „Als het erop aankomt kunnen wij makkelijk gemist worden. Als er geen tv-programma’s meer zijn, draait de wereld gewoon door. Maar als er geen boeren of artsen meer zijn, hebben we een probleem.”

Ze zegt dat haar SBS6-collega Martien Meiland niet onder de categorie van ’zwevers’ valt. „Martien niet. Hij behandelt iedereen hetzelfde: BN’ers, maar ook de visagist en degene die ons water komt brengen”, aldus Britt.