Vader Angelina Jolie krijgt hoogste onderscheiding voor artiesten van Trump

De prestigieuze prijs werd tussen 1985 en 2015 jaarlijks uitgereikt, dit is de eerste keer dat Trump deelneemt aan de traditie. Tijdens de bijbehorende ceremonie donderdag krijgen ook countryzangeres Alison Krauss and schrijver James Patterson een medaille omgehangen.

Het Witte Huis verklaart in een statement over Voight: „Hij heeft ons inzicht gegeven in de rijkdom van het menselijke brein en hart, en pakte daarmee het publiek in. Hij heeft als acteur het bijzondere vermogen om erg complexe personages te portretteren.”

De 80-jarige vader van Angelina Jolie is één van de weinige Hollywoodsterren die uitgesproken aanhanger is van Trump. Hij laat op social media geregeld zijn steun aan het Amerikaanse staatshoofd blijken. Eerder dit jaar noemde hij Trump daarbij nog ’de beste president sinds Abraham Lincoln’.