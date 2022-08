Roxeanne Hazes zat ooit met Metallica in een bubbelbad

„Het was de laatste vakantie van mijn vader. We waren in Las Vegas, ik zat in een bubbelbad en op een gegeven moment komt er een groepje mannen bij mij in dat bubbelbad zitten”, vertelt Roxeanne, die op dat moment bezig was om de Engelse taal onder de knie te krijgen. „Dus ik dacht: weet je wat, ik ga even heel cool aan deze mensen vragen hoe het met ze is.”

De mannen vonden dat volgens Roxeanne kennelijk wel schattig en besloten een praatje met de jonge Nederlandse te maken. In gebrekkig Engels vroeg ze vervolgens wat voor werk de heren deden. „Ze moesten heel hard lachen, want die dachten natuurlijk: dat meisje heeft totaal niet door wie wij zijn. Dus op een gegeven moment zegt een van hen: I’m the lead singer of Metallica, do you know Metallica?”, waarop de jonge Roxeanne ontkennend moet antwoorden, maar wel vertelt dat haar vader ook een bekende zanger is.