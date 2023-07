Barbie levert in eerste weekend 155 miljoen dollar op in VS

In de film van regisseur Greta Gerwig ontdekt de wereldberoemde pop dat er naast haar barbiewereld een échte wereld bestaat waar mannen en vrouwen nog lang niet gelijk zijn. Analisten voorspelden dat Barbie in het openingsweekend 110 miljoen dollar zou opleveren.

Eerdere recordhouders waren Captain marvel (2019) met 153 miljoen dollar en Wonder woman (2017) met een omzet van 103 miljoen dollar in het eerste weekend. Daarnaast is Barbie dit jaar de film met de hoogste opbrengst in het openingsweekend. De film wint het van The super mario bros. movie, die in het eerste weekend goed was voor 146 miljoen dollar.

Ook de nieuwe film Oppenheimer doet het goed in de Amerikaanse bioscopen. De film met Cillian Murphy was in het eerste weekend goed voor 80,5 miljoen dollar. De film gaat over J. Robert Oppenheimer, de theoretisch natuurkundige die hielp bij de ontwikkeling van de eerste kernwapens. Online worden onder de term 'Barbenheimer' grappige plaatjes gedeeld, omdat de films tegelijk uitkwamen en erg veel van elkaar verschillen.