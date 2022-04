Premium Het beste van De Telegraaf

Filmrecensie Misdaad in de familie in ’A Chiara’

— Wat: drama — Regie: Jonas Carpignano — Met: Swamy Rotolo, — Claudio Rotolo, Grecia Rotolo

Door Fabian Melchers

Chiara (Swamy Rotolo) staat op de drempel van een volwassen leven. Ⓒ PR

Stoeien met haar zussen, rondhangen met vriendinnen; in het zuiden van Italië lijkt Chiara het leven van elke 15-jarige te hebben. Totdat haar ouders zich opeens vreemd en onrustig beginnen te gedragen. Niet veel later staat in A Chiara de gezinsauto in lichterlaaie. Vader Claudio is in geen velden of wegen meer te bekennen.