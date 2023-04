Premium Het beste van De Telegraaf

Hitzanger Hans de Booij: ’Mijn vader wilde mij nooit meer zien’

Door Ben Holthuis Kopieer naar clipboard

Het leven van zanger Hans de Booij kenmerkt zich door een aaneenschakeling van moeizame relaties. Ⓒ Jim Hoogendorp

Zijn privéleven heeft Hans de Booij lange tijd voor zichzelf gehouden. Tot nu. Deze week verschijnt zijn biografie Het wordt niets zonder jou, waarin de zanger van hits als Annabel en Een vrouw zoals jij zich volledig blootgeeft. Zo vertelt hij over de pijnlijke band met zijn vader en de vele vrouwen in zijn leven. „In feite is elke relatie mislukt.”