Frans Bauer komt met nieuw album

De Brabander liet eerder deze week al weten dat hij donderdag zijn „meest gewaagde” single in vijftien jaar uitbrengt. Dat nummer, met lichte dance- en schlager-invloeden, heet de De bom en schreef Frans samen met Laurens van Wessel. „Het is echt een ongelooflijke meezinger”, beloofde de zanger.

Ook de bijbehorende videoclip, die vanaf vrijdag te zien is, is volgens Frans de moeite waard. „Het is een bizar leuke clip geworden.”