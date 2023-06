Rechtszaak tegen Marvel-ster Jonathan Majors start op 3 augustus

Majors meldde zich dinsdag voor de rechtbank in New York, waar hij te horen kreeg wanneer hij weer voor de rechter moet verschijnen. De acteur werd bovendien verteld dat hij zich van de rechter moet blijven houden aan het contactverbod dat het slachtoffer, een vrouw, had aangevraagd.

De acteur, die onlangs als schurk Kang te zien was in de Marvel-film Ant-Man and the Wasp: Quantumania, werd eind maart aangehouden op beschuldiging van wurging, mishandeling en intimidatie. Zijn advocaten claimen dat de acteur „volledig onschuldig is.” Zij stellen dat de acteur juist door de vrouw werd aangevallen.