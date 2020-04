Disco-artiest Hamilton Bohannon overleden

De Amerikaan is vooral bekend geworden met instrumentale nummers. In ons land was Disco Stomp zijn grootste hit. Het nummer reikte in 1975 tot de derde plek in de top 40. Let’s Start The Dance was in 1978 ook een succes. Het nummer wordt vaak geroemd omdat Bohannon liet zien dat je ook met instrumentale nummers mensen op de dansvloer kon krijgen.

Bohannon was niet alleen als solomuzikant bekend. Hij was lange tijd drummer bij Stevie Wonder en werkte samen met artiesten als Diana Ross, Smokey Robinson, Marvin Gaye, The Temptations en The Four Tops.

Artiesten als Mary J. Bleidge, Jay-Z, Tom Tom Club en Snoop Dog sampleden materiaal van Bohannon.