B&B vol liefde: biseksuele biechten en de ’alles kan kapot’-vibe

Ontlasting is het thema in deze aflevering van B&B vol liefde. Debbie is eindelijk geen bange schijterd meer en stuurt een lastpak naar huis. Leendert geeft zijn gevoelens de vrije loop. Joy neemt afscheid van zijn fecaliënfilosofe, maar blijft toch poep praten. En Bram? Die wil het liefst vliegensvlug op zijn composthoop zijn.

Leendert heeft heel wat te stellen met twee vrouwen die wat van hem willen. Ⓒ RTL