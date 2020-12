Zo boden deze royals hoop aan volk in coronatijd

„Het licht komt terug. Een vaccin is onderweg. En misschien is er in een paar maanden al veel veranderd”, zei zijn Zweedse collega Carl Gustaf verwachtingsvol in zijn kerstboodschap.

Einde in zicht

„De uitdagingen blijven enorm, maar het einde van de crisis ligt de komende maanden echt binnen ons bereik”, beloofde de Belgische koning Filip in zijn rede donderdagavond. Zijn neef groothertog Henri van Luxemburg zocht eveneens naar bemoedigende woorden in dit uitzonderlijke coronajaar. „Het is belangrijk dat we het geloof in onszelf niet opgeven en zo onze toekomst positief vormgeven.”

Geest van liefde

Koningin Elizabeth refereerde net als Willem-Alexander en Carl Gustaf aan het licht, maar dan in een meer religieuze context. „Laat het licht van Kerstmis - de geest van onzelfzuchtigheid, liefde en vooral hoop - ons leiden in de komende tijd”, zei de Queen vanuit Windsor Castle.

Normaliteit

Koning Felipe meende dat er weinig voor nodig is om het jaar 2021 een beter jaar te laten zijn dan 2020. „We gaan zoveel mogelijk normaliteit terugwinnen op de werkvloer, in de klaslokalen, op de pleinen en in de wijken; in winkels, op markten, in bars; in bioscopen, in theaters (...) in het dagelijks leven dat het karakter van een samenleving als de onze vormt.”

Langste rede

De Spaanse koning had van de vijf koninklijke staatshoofden die een kersttoespraak hielden de meeste woorden nodig: 1697. Het was de langste rede die Felipe sinds zijn aantreden in 2014 heeft gehouden. Groothertog Henri was ook lang van stof. Hij had 1173 woorden nodig. Het kortst van stof was koning Carl Gustaf (604), gevolgd door koningin Elizabeth (626) en koning Filip (658). Maar de Belgische vorst moest zijn rede in drie talen opnemen: Nederlands, Frans en Duits.

Koning Willem-Alexander gebruikte 821 woorden. De Deense koningin Margrethe en Noorse koning Harald spreken hun respectievelijke bevolking pas op oudjaarsavond toe. Margrethe doet dat ’live’.