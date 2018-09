Yvonne de Nijs overleden

Dat heeft Yvonne’s voormalig producer Gaby Dirne bevestigd aan Omroep Brabant. "Ze was al een hele tijd opgegeven, maar bleef dapper. Tot het laatste moment heeft ze gevochten."

De Brabantse zangeres behaalde in de jaren ’60 een top 40-hit met het nummer Jimmy Walker en heeft samengewerkt met artiesten als Peter Koelewijn, André van Duin en Ronnie Tober.

Ronnie Tober, die een hechte band had met Yvonne, dompelt zich in rouw. Hij twittert foto’s van hem en de zangeres en schrijft: "Onze schat Yvonne de Nijs is overleden.”

@ronnie_tober Onze schat Yvonne de Nijs is overleden. pic.twitter.com/HQHiz5Hidw— Ronnie Tober (@ronnie_tober) 27 januari 2016