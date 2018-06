Kenia gaat met DiCaprio ivoor verbranden

De verbranding is bedoeld als waarschuwing tegen stroperij en illegale handel in de slagtanden. Aanleiding is een internationale top voor de bescherming van olifanten.

Op deze topbijeenkomst op 29 en 30 april worden onder anderen actrice Nicole Kidman, de voormalige burgemeester van New York, Michael Bloomberg, de financiële investeerder en filantroop George Soros en Microsoft-medeoprichter Paul Allen verwacht. Verder nemen meerdere staats- en regeringsleiders deel aan de top. Westerse landen en China sturen vertegenwoordigers.

De handel in ivoor is wereldwijd verboden, om stroperij een halt toe te roepen. Op de zwarte markt worden echter hoge prijzen voor ivoor betaald, vooral in Azië.