Max Verstappen wordt oom

Victoria, die zelf ook raceliefhebber is, deelde een foto waarop drie auto’s te zien zijn. Twee echte en een speelgoedauto. Ze schrijft daarbij: „We kunnen niet wachten om je te ontmoeten kleine jongen.” Ze is uitgerekend in december.

Zowel Max als toekomstige opa Jos reageren op het bericht. De F1-coureur plaatste hartjes en Jos schrijft: „Super blij met jullie”.