Verveling slaat toe bij John Cleese: opent account op Instagram

Cleese plaatste op zijn nieuwe account meteen een video om zichzelf te introduceren. „Zijn we al begonnen? Hallo! Ik ben John Cleese.” De 80-jarige had af en toe nog wel wat moeite met de naam van het platform. „Tijdens deze periode van zelf-isolatie heb ik besloten dat ik mijn eigen killergram... Instant-gram, sorry, ik bedoel Instagram ga beginnen.”

„Nu kun je mij bezoeken en duizenden meest privédingen en intieme zaken van mijn telefoon bekijken. Sorry dat dit filmpje niet beter is, maar je moet ergens beginnen”, verontschuldigde de 80-jarige acteur zich.

Tot nu toe heeft zijn account al meer dan 8000 volgers verzameld.