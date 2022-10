’Advocaten Gisele Bündchen en Tom Brady zoeken al uit hoe fortuin verdeeld moet worden’

„Het is een zeer gewelddadige sport, we hebben kinderen en ik zou graag willen dat hij meer aanwezig is. Ik heb deze gesprekken keer op keer met hem gevoerd”, vertelde ze onlangs nog aan Elle Magazine. Het laatste gesprek zou flink uit de hand gelopen, volgens insiders. Die spreken tegenover Page Six over een ’epische ruzie’, waarna de twee in elk geval al apart van elkaar gingen wonen. „Ik had nooit gedacht dat dit echt de reden van een breuk zou zijn tussen hen, maar het lijkt er toch op.”

Nu zijn ze aan het onderzoeken hoe ze hun gezamenlijke fortuin, waaronder een vastgoedportfolio ter waarde van 26 miljoen dollar) moeten verdelen. „Ik denk niet dat er nu nog een weg terug is. Ze hebben beiden advocaten en die pluizen nu uit wat een scheiding zoal juridisch met zich meebrengt, wie wat krijgt en hoe ze er dan financieel voor staan.” Brady is de best betaalde NFL-speler in Amerika, met een salaris van 250 miljoen dollar. Verder heeft hij nog een aantal lucratieve promotiedeals met grote merken.

In elk geval ontstaat bij dit koppel geen felle voogdijstrijd; beiden zouden het erover eens zijn de voogdij te delen. De twee zijn ouders van zoon Benjamin (12) en dochter Vivian (9). Brady heeft ook nog zoon Jack (15) van zijn ex Bridget Moynahan, die nog bij hem woont.